В Украине подорожал отдых в санаториях - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Базовая инфляция в мае осталась на уровне 7,4% в годовом измерении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Незначительно увеличились темпы подорожания услуг (до 14,1% г / г) под влиянием дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса. Так, ускорился рост стоимости аренды жилья, ресторанов и гостиниц, отдыха в санаторно-курортных учреждениях, услуг химической чистки. В свою очередь это частично компенсировалось более низкими темпами роста цен на телекоммуникационные, амбулаторные услуги, содержание домов и придомовых территорий", - сообщили в НБУ.
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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .
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