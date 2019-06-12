В Украине подорожал отдых в санаториях - НБУ

"Незначительно увеличились темпы подорожания услуг (до 14,1% г / г) под влиянием дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса. Так, ускорился рост стоимости аренды жилья, ресторанов и гостиниц, отдыха в санаторно-курортных учреждениях, услуг химической чистки. В свою очередь это частично компенсировалось более низкими темпами роста цен на телекоммуникационные, амбулаторные услуги, содержание домов и придомовых территорий", - сообщили в НБУ.

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Как сообщал УНН, по информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано .



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