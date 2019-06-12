В Україні подорожчав відпочинок у санаторіях - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Базова інфляція у травні залишилася на рівні 7,4% у річному вимірі. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Незначно збільшилися темпи подорожчання послуг (до 14,1% р/р) під впливом подальшого зростання заробітних плат та стійкого споживчого попиту. Так, прискорилося зростання вартості оренди житла, ресторанів та готелів, відпочинку у санаторно-курортних установах, послуг хімічного чищення. Натомість це частково компенсувалося нижчими темпами зростання цін на телекомунікаційні, амбулаторні послуги, утримання будинків та прибудинкових територій", - повідомили у НБУ.
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Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.
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