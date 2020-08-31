В Украине повысили пенсии 1,6 миллионам пенсионеров

“Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, растет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%). Пересчитаны пенсии 1,6 млн пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября”, - говорится в сообщении.

В ПФУ добавили, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ними предпринимательской деятельности.

Как сообщал УНН, в Минсоцполитики Украины назвали желаемый минимальный размер пенсии.