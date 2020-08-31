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В Украине повысили пенсии 1,6 миллионам пенсионеров

Киев • УНН

 • 37072 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Украине с 1 сентября увеличена минимальная зарплата с 4723 до 5000 грн, в связи с чем повышены и пересчитанны пенсии 1,6 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает УНН.

В Украине повысили пенсии 1,6 миллионам пенсионеров

“Такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, растет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%). Пересчитаны пенсии 1,6 млн пенсионеров. Пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября”, - говорится в сообщении.

В ПФУ добавили, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ними предпринимательской деятельности.

Как сообщал УНН, в Минсоцполитики Украины назвали желаемый минимальный размер пенсии.

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