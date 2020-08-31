В Україні підвищили пенсії 1,6 мільйонам пенсіонерів

“Така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки. Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%). Перераховано пенсії 1,6 млн пенсіонерів. Пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня”, — йдеться в повідомленні.

В ПФУ додали, що для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності.

Як повідомляв УНН, у Мінсоцполітики України назвали бажаний мінімальний розмір пенсії.