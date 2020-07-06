У Мінсоцполітики назвали бажаний мінімальний розмір пенсії

“Яка вона має бути, я думаю, що ніхто не скаже достеменно, тому що, навіть якщо людей запитати - одні скажуть одну, а інші - іншу цифру. Але, як на наш погляд - вона відповідає затвердженому прожитковому мінімуму державним бюджетом. Міністерство соціальної політики веде облік прожиткового мінімуму в фактичному розмірі і він десь, якщо ми беремо для непрацездатних, біля 3300. Можливо, оце десь та цифра, до якої нам потрібно вже зараз прагнути”, - сказав Микола Шамбір.

Він зазначив, що збільшення мінімальної пенсії на 74 гривні - це не багато, але відповідає можливостям державного бюджету.

“Хоча би це (3300 гривень, - ред.) - воно би могло забезпечити той рівень, який можна було б вважати прожитковим мінімумом”, - додав Микола Шамбір.

Нагадаємо, з 1 липня українцям перерахували розмір пенсій через збільшення прожиткового мінімуму.