У Мінсоцполітики назвали бажаний мінімальний розмір пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Мінімальна пенсія має бути на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних - близько 3300 гривень. Саме до такої цифри варто зараз прагнути Міністерству соціальної політики. Про це сказав радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Яка вона має бути, я думаю, що ніхто не скаже достеменно, тому що, навіть якщо людей запитати - одні скажуть одну, а інші - іншу цифру. Але, як на наш погляд - вона відповідає затвердженому прожитковому мінімуму державним бюджетом. Міністерство соціальної політики веде облік прожиткового мінімуму в фактичному розмірі і він десь, якщо ми беремо для непрацездатних, біля 3300. Можливо, оце десь та цифра, до якої нам потрібно вже зараз прагнути”, - сказав Микола Шамбір.
Він зазначив, що збільшення мінімальної пенсії на 74 гривні - це не багато, але відповідає можливостям державного бюджету.
“Хоча би це (3300 гривень, - ред.) - воно би могло забезпечити той рівень, який можна було б вважати прожитковим мінімумом”, - додав Микола Шамбір.
Нагадаємо, з 1 липня українцям перерахували розмір пенсій через збільшення прожиткового мінімуму.