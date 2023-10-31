В Украине проверили готовность облэнерго к зиме в условиях ракетных обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Минэнерго проверило готовность облэнерго к зиме в условиях вражеских ракетных обстрелов. Поручено операторам системы распределения доработать сценарии оперативного восстановления электроснабжения потребителей, в частности объектов критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство энергетики Украины.
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«Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах, образованный при Министерстве энергетики Украины, по распоряжению министра Германа Галущенко, провел проверку готовности операторов системы распределения электроэнергии во всех областях страны к зиме в условиях российских обстрелов», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что были выполнены задачи по восстановлению электроснабжения, ремонтов основного оборудования сетевой инфраструктуры, приняты меры по усилению инженерной защиты основного оборудования, обеспечению управляемости в условиях отсутствия централизованного электроснабжения и связи’связи, проверено наличие аварийного запаса материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.
Также прорабатывались сценарии реагирования в случае потери основных источников энергоснабжения.
«По итогам проверки Штаб поручил операторам системы распределения доработать сценарии оперативного восстановления электроснабжения потребителей, в том числе объектов критической инфраструктуры», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Энергетика Украины имеет несколько видов защиты от обстрелов россия.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что комбинация активной и пассивной защиты уменьшит риски в случае массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.