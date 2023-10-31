В Україні перевірили готовність обленерго до зими в умовах ракетних обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міненерго перевірило готовність обленерго до зими в умовах ворожих ракетних обстрілів. Доручено операторам системи розподілу доопрацювати сценарії оперативного відновлення електропостачання споживачів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство енергетики України.
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«Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах, утворений при Міністерстві енергетики України, за розпорядженням міністра Германа Галущенка, провів перевірку готовності операторів системи розподілу електроенергії у всіх областях країни до зими в умовах російських обстрілів», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що було виконано завдання з відновлення електропостачання, ремонтів основного обладнання мережевої інфраструктури, вжито заходів з посилення інженерного захисту основного обладнання, забезпечення керованості в умовах відсутності централізованого електропостачання та зв’язку, перевірено наявність аварійного запасу матеріалів та обладнання для виконання аварійно-відновлюваних робіт.
Також опрацьовувалися сценарії реагування у разі втрати основних джерел енергопостачання.
«За підсумками перевірки Штаб доручив операторам системи розподілу доопрацювати сценарії оперативного відновлення електропостачання споживачів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Енергетика України має декілька видів захисту від обстрілів росія.
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.