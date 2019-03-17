В Украине ожидается до 17 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине 19-22 марта ожидается от 3 мороза до 17 градусов тепла, преимущественно без осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.
19-20 марта ожидается переменная облачность.
"19 марта в западных, Винницкой и Черкасской областях небольшой, в северных областях умеренный дождь, на остальной территории без осадков. 20 марта ночью в северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.
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Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части 20 марта местами и в западных областях 0-3° мороза; днем 6-11° тепла, в восточных и южных областях до 14°.
21-22 марта без существенных осадков, лишь днем 22 марта в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь.
Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла.
Напомним, сегодня, 17 марта, на реках Закарпатской области ожидается значительное повышение уровня воды в реках.