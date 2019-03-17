В Украине ожидается до 17 градусов тепла

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 80127 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178947 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143354 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207514 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252898 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213437 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246328 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208275 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487992 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241362 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.3м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15297 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14749 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13801 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 13142 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13217 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265180 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241445 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326919 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487991 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579503 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33025 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207512 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79427 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75920 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81453 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Украине ожидается до 17 градусов тепла

Киев • УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине 19-22 марта ожидается от 3 мороза до 17 градусов тепла, преимущественно без осадков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В Украине ожидается до 17 градусов тепла

19-20 марта ожидается переменная облачность.

"19 марта в западных, Винницкой и Черкасской областях небольшой, в северных областях умеренный дождь, на остальной территории без осадков. 20 марта ночью в северных и центральных областях небольшой дождь, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю

Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части 20 марта местами и в западных областях 0-3° мороза; днем 6-11° тепла, в восточных и южных областях до 14°.

21-22 марта без существенных осадков, лишь днем 22 марта в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла.

Напомним, сегодня, 17 марта, на реках Закарпатской области ожидается значительное повышение уровня воды в реках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.04
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,059.20
Ethereum
$1,578.25