На Закарпатті очікується підняття рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, на річках Закарпатської області очікується значне підвищення рівня води у річках. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“17 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води (над рівнями води на 8 год. 15 березня): у верхів’ї Тиси та її притоках на 0,3 — 1,0 м, на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок та в нижніх течіях Боржави на 1,0 — 1,5 м в межах русла, без негативних наслідків”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у понеділок, 18 березня, очікується погода без опадів, а у вівторок по Україні знову дощитиме.