На Закарпатье ожидается подъем уровня воды в реках

"17 марта на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды (над уровнями воды на 8 ч. 15 марта): в верховьях Тисы и ее притоках на 0,3 - 1,0 м, на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и в нижних течениях Боржавы на 1,0 - 1,5 м в пределах русла, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в понедельник, 18 марта, ожидается погода без осадков, а во вторник по Украине снова дожди.



