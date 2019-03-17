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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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У Карпатах внаслідок відлиги лавинна небезпека

Київ • УНН

 • 9373 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У високогір’ї Закарпатської області та Івано-Франківської області, у неділю, 17 березня, внаслідок опадів та хуртовини, очікується значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

У Карпатах внаслідок відлиги лавинна небезпека

“За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з опадами, хуртовинами та з подальшою вiдлигою очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень): 17 березня у високогір’ї Закарпатської області;17-18 березня у високогір’ї Iвано-Франкiвської області”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Синоптики дали прогноз на початок наступного тижня

Нагадаємо, Українців попередили про сильні пориви вітру по країні, у Києві та Київській області у неділю, 17 березня.

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