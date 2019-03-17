Українців попередили про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українців попередили про сильні пориви вітру по країні, у Києві та Київській області у неділю, 17 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
“За даними УкрГідрометцентру, вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. У Києві та Київській області вночі 17 березня пориви вітру 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 16 по 17 березня будуть фіксуватися не тільки дискомфортні, але й субкомфортні погодні умови.