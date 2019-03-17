Украинцев предупредили о сильном ветре

"По данным Укргидрометцентра, ночью 17 марта в Украине порывы ветра 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области ночью 17 марта порывы ветра 15-20 м/с ", - говорится в сообщении.

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Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 16 по 17 марта будут фиксироваться не только дискомфортные, но и субкомфортных погодные условия.