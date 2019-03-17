В Карпатах вследствие оттепели лавинная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В высокогорье Закарпатской области и Ивано-Франковской области, в воскресенье, 17 марта, в результате осадков и метели, ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень): 17 марта во высокогорье Закарпатской области; 17-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.
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Напомним, украинцев предупредили о сильных порывах ветра по стране, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 17 марта.