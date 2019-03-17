В Україні очікується до 17 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні 18-22 березня очікується від 3 морозу до 17 градусів тепла, переважно без опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УкрГідрометцентру.
19-20 березня очікується мінлива хмарність.
“19 березня в західних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий, у північних областях помірний дощ, на решті території без опадів. 20 березня вночі у північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території, вдень по всій Україні без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с”, — йдеться у повідомленні.
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Температура вночі 1-6° тепла, у східній частині, 20 березня місцями і в західних областях 0-3° морозу; вдень 6-11° тепла, у східних та південних областях до 14°.
21-22 березня без істотних опадів, лише вдень 22 березня в Україні, крім південної частини, місцями невеликий дощ.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла.
Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, на річках Закарпатської області очікується значне підвищення рівня води у річках.