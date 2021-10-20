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В Украине не планируют вводить полный локдаун - Премьер

Киев • УНН

 • 24695 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В правительстве заявили, что не планируют вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

В Украине не планируют вводить полный локдаун - Премьер

Цитата:

"Даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители, работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику, но как сказал Президент: единственной альтернативой локдауну является именно массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль подчеркнул, что Украина столкнулась сейчас с крупнейшими вызовами за все время пандемии.

"Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, в Украине постоянно подключают новые больницы и "увеличивают количество врачей", которые противодействуют коронавирусу. При этом, 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированными.

Дополнение

Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.

Кабинет министров Украины 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

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