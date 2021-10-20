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В Україні не планують вводити повний локдаун - Прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. В уряді заявили, що не планують вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

В Україні не планують вводити повний локдаун - Прем'єр

Цитата:

“Навіть у "червоній“ зоні бізнес та громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі, працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні і зупиняти економіку, але як сказав Президент: єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація”, — сказав Шмигаль.

Деталі

Шмигаль наголосив, що Україна зіштовхнулася зараз з найбільшими викликами за весь час пандемії.

“Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в "червону“ зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями”, — розповів Шмигаль.

За його словами, в Україні постійно підключають нові лікарні та "збільшують кількість лікарів", які протидіють коронавірусу. При цьому, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані.

Доповнення

Наразі в “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Кабінет міністрів України 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

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