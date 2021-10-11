В Україні затвердили нові правила пасажирських перевезень на час карантину

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“На засіданні Кабінету Міністрів України 11 жовтня внесли зміни до постанови № 1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили „жовтий“, „помаранчевий“ або „червоний“ рівень епіднебезпеки”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, шо нові правила для перевезення пасажирів — вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби щоб зберегти життя та здоров’я громадян.

“Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту”, — розповів Ляшко.

Зазначається, що з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

• документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів “жовтого” рівня епідемічної небезпеки;

• міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

• негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

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“Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення”, — інформує МОЗ.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Доповнення

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня.



Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".