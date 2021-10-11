Перебувати у кафе та ресторанах зможуть тільки вакциновані – як Кабмін планує посилити карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кабінет міністрів планує посилити карантин в Україні і дозволити користуватися транспортом для міжобласного сполучення та відвідувати заклади харчування лише тим, хто вакцинувався. Це обговорили під час селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
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“На нараді Главі держави доповіли про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, під час наради, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% — невакциновані.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,55 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 жовтня, — понад 8,8 тисячі, зменшення проти показника днем раніше, традиційне на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 2,6 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.