Перебувати у кафе та ресторанах зможуть тільки вакциновані – як Кабмін планує посилити карантин

Цитата

“На нараді Главі держави доповіли про те, що обговорюється можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, під час наради, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% — невакциновані.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,55 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 10 жовтня, — понад 8,8 тисячі, зменшення проти показника днем раніше, традиційне на вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому понад 2,6 тисячі осіб, що менше, ніж напередодні.