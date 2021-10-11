Находиться в кафе и ресторанах смогут только вакцинированные - как Кабмин планирует усилить карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине и позволить пользоваться транспортом для межобластного сообщения и посещать общепиты тем, кто вакцинировался. Это обсудили во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшегося под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
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"На совещании главе государства доложили о том, что обсуждается возможность внести изменения в постановление Кабинета Министров о специальных мерах по противодействию распространению COVID-19. Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, во время совещания, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,55 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 10 октября - более 8,8 тысячи, уменьшение против показателя днем ранее, традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 2,6 тысячи человек, что меньше, чем накануне.