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В Украине утвердили новые правила пассажирских перевозок на время карантина

В Украине утвердили новые правила пассажирских перевозок на время карантина

Киев  •  УНН

 • 160565 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех: водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в том числе, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Цитата

"На заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", - говорится в сообщении.

Детали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан.

"Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", - рассказал Ляшко.

Отмечается, что с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

• документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

• международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного вебпортал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія);

• отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

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"Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения", - информирует Минздрав.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Дополнение

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября.

Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зоны. Сертификаты бывают двух видов - "желтые" и "зеленые".

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