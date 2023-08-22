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В Украине не будут повышать тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне

В Украине не будут повышать тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Кабмин продлил действие ПСО на рынке природного газа до середины апреля 2024 года, чтобы обеспечить неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне”, - сказал Шмыгаль.

Детали

Правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке природного газа до 15 апреля 2024 года. Это означает, что компания «Нафтогаз» и в дальнейшем будет продавать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене – 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров.

“Это решение — часть комплексных мероприятий по подготовке к зиме. Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов”, - добавил премьер-министр.

Напомним

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что закачка газа в хранилища на грядущий осенне-зимний период происходит с опережением графика. 

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