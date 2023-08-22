Закачування газу на зиму йде з випередженням графіка, у ПСГ вже понад 13 млрд кубів - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Закачування газу у сховища на прийдешній осінньо-зимовий період відбувається з випередженням графіка. Про це, як повідомили у вівторок у Міненерго, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише УНН.
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"Закачування газу в українські газосховища відбувається з випередженням графіка, а в ПСГ закачано вже понад 13 мільярдів кубів блакитного палива", - цитує слова Галущенка пресслужба.
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Очільник Міненерго додав, що з наближенням зими навантаження на газовидобувні та газорозподільні підприємства буде зростати. Адже через ускладнення логістичних маршрутів збільшено використання газу для виробництва електроенергії.
Також Галущенко відзначив ефективну роботу всієї команди НАК «Нафтогаз України», зокрема «Укртрансгазу», одним з результатів якої стала сертифікація українських ПСГ за європейськими нормами. Це створило можливості для зберігання в Україні газу іноземних компаній, вказують у міністерстві.
Європейські компанії, як повідомляється, "уже почали активно закачувати блакитне паливо в українські ПСГ, де зберігається вже близько 600 мільйонів кубів іноземного газу".
Нагадаємо
Україна пропонувала Європі вільні газосховища, щоб завчасно купувати дешевий газ.