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Україна пропонує Європі вільні газосховища, щоб завчасно купувати дешевий газ

Україна пропонує Європі вільні газосховища, щоб завчасно купувати дешевий газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Рекордне за кілька років падіння ціни блакитного палива спонукає європейських учасників ринку до вигідних закупівель, але власні газосховища вже майже заповнені, це викликало інтерес до української ГТС, вітчизняний оператор вважає, що це зміцнить енергобезпеку регіону, пише УНН з посиланням на повідомлення Оператора ГТС України.

Деталі

Європейські ціни на газ, які минулого року в цей період сягали позначки у 100 євро за мегават-годину, знизились до 35 євро за МВт/год (або 398,1 дол. за тис. куб. м) — найнижчого рівня з літа 2021 року.

Падінню ціни на газ у ЄС, як вказано, сприяє кілька факторів, серед яких високий рівень заповнення газових сховищ (понад 62%) і рекордні обсяги надходжень скрапленого природного газу. Зокрема у квітні 2023 року, за даними відстеження суден, зібраних Bloomberg, ці показники досягли абсолютного максимуму за всю історію спостережень – 12,07 млрд куб. м.

Рекордні потоки СПГ у Європі зберігаються й у травні.

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Згідно з прогнозами експертів галузі, за нинішніх темпів закачування газу до сховищ, цільовий показник у 90% буде досягнуто вже наприкінці серпня або на початку вересня, хоча це значною мірою залежатиме від подальшого доступу до ресурсу. Проте вільних потужностей для бронювання у європейських газових сховищах обмаль, пише Оператор ГТС України у Facebook.

У той же час контракти на газ на січень-лютий 2024 року торгуються за ціною близько 60 євро за МВт/год. Тобто зараз, зауважують в ОГТСУ, в учасників ринку є можливість придбати ресурс за комерційно привабливою ціною для його реалізації у І кварталі 2024 року, але немає можливості забезпечити його зберігання. Рішення проблеми дефіциту вільних потужностей пропонують Оператор ГТС України спільно з компанією Укртрансгаз - Оператор газосховищ України, яке полягає у зберіганні газу в українських сховищах, йдеться в повідомленні енергетичної компанії.

Цитата

«Інтерес європейських трейдерів до української газової інфраструктури зростає з огляду на рекордний сезонний спред. Замовники послуг вже почали бронювати гарантовані потужності на ІІІ квартал 2023 року. Ми можемо запропонувати місячні гарантовані потужності, які будуть розподілені на майбутніх аукціонах, а пізніше, у разі наявності технічної можливості, – переривчасті потужності за тарифами short-haul. Як гарантовані, так і переривчасті потужності можуть використовуватись у поєднанні з послугою оператора ПСГ «митний склад». Так українські сховища та ГТС можуть сприяти інтеграції наших газових ринків і зміцненню енергобезпеки регіону», - зауважив гендиректор ОГТСУ Дмитро Липпа.

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