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Ціни на газ в Європі знижуються вже понад місяць: такого не було з 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Природний газ в Європі дешевшає протягом найдовшого за останні три роки періоду. Попит залишається низьким, навіть попри те, що блакитне паливо стає все більш привабливим для виробництва електроенергії, у порівнянні з вугіллям, пише УНН з посилання на Bloomberg.

Деталі

Базові європейські газові ф'ючерси, які цього року впали більш ніж на 50%, готуються до шостого щотижневого падіння поспіль.

"У більшості європейських країн зараз дуже низький попит на електроенергію. Травень буде першим повним місяцем, коли газ буде набагато дешевшим за вугілля, можливо, ми побачимо сильніші ознаки переходу на нього", - каже Фабіан Роннінген, аналітик з питань енергетики в Rystad Energy AS. 

Зараз трейдери спостерігають за тим, як розвиватиметься ситуація в найближчі місяці. Високі запаси палива і достатні постачання скрапленого природного газу допомагають стримувати ціни. Але погодні та кліматичні проблеми залишаються постійним фактором. Минулого літа Європа зіткнулася з аномальною спекою і посухою, які вплинули на гідроенергетику і деякі атомні електростанції, стимулюючи використання викопного палива.

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Попит на газ у виробництві електроенергії був нижчим, ніж очікувалося минулого місяця, навіть на тлі різкого скорочення спалювання вугілля, зазначають аналітики Goldman Sachs Group Inc, включаючи Саманту Дарт, у своїй аналітичній записці.

Комбінована газова генерація в ключових країнах-членах Європейського Союзу в останні дні наблизилася до сезонних норм - після того, як у квітні вона була набагато нижче цього рівня - у той час, як спалювання вугілля ще більше скоротилося, згідно з даними енергосистеми ENTSO-E, зібраними агентством Bloomberg.

"Ринок спокійний через високу пропозицію, і, ймовірно, знадобиться хвиля спеки в Європі або Азії, щоб змінити картину", - зазначають аналітики торгової компанії Energi Danmark A/S.

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