Цены на газ в Европе снижаются уже больше месяца: такого не было с 2020 года

Детали

Базовые европейские газовые фьючерсы, которые в этом году упали более чем на 50%, готовятся к шестому еженедельному падению подряд.

"В большинстве европейских стран сейчас очень низкий спрос на электроэнергию. Май будет первым полным месяцем, когда газ будет намного дешевле угля, возможно, мы увидим более сильные признаки перехода на него", - говорит Фабиан Роннинген, аналитик по вопросам энергетики в Rystad Energy AS.

Сейчас трейдеры наблюдают за тем, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Высокие запасы топлива и достаточные поставки сжиженного природного газа помогают сдерживать цены. Но погодные и климатические проблемы остаются постоянным фактором. Прошлым летом Европа столкнулась с аномальной жарой и засухой, которые повлияли на гидроэнергетику и некоторые атомные электростанции, стимулируя использование ископаемого топлива.

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Спрос на газ в производстве электроэнергии был ниже, чем ожидалось в прошлом месяце, даже на фоне резкого сокращения сжигания угля, отмечают аналитики Goldman Sachs Group Inc, включая Саманту Дарт, в своей аналитической записке.

Комбинированная газовая генерация в ключевых странах-членах Европейского Союза в последние дни приблизилась к сезонным нормам - после того, как в апреле она была намного ниже этого уровня - в то время, как сжигание угля еще больше сократилось, согласно данным энергосистемы ENTSO-E, собранным агентством Bloomberg.

"Рынок спокоен из-за высокого предложения, и, вероятно, понадобится волна жары в Европе или Азии, чтобы изменить картину", - отмечают аналитики торговой компании Energi Danmark A/S.

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