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ЄС створює пул покупців газу для врегулювання цін. Україна долучилася

ЄС створює пул покупців газу для врегулювання цін. Україна долучилася

Київ • УНН

 • 508309 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. ЄС відкриває клуб покупців газу, щоб зменшити волатильність цін, яка спостерігається в енергетичній кризі. Це ключовий крок для заповнення газових сховищ на наступну зиму та переговорів про кращі ціни з міжнародними партнерами, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За даними Bloomberg, Європейський Союз робить перший крок у створенні пулу покупців природного газу та об’єднанні їх із продавцями, щоб уникнути стрибків цін, які сколихнули енергетичні ринки минулого року.

Новий інструмент для спільних закупівель газу, відомий як AggregateEU, офіційно розпочав роботу. Компанії отримали можливість почати подавати свої прогнози попиту на газ на наступні 12 місяців з червня.

Після того, як дані зведено й проаналізовано – і потенційні продавці нададуть свої пропозиції – обидві сторони зможуть побачити найкращі збіги та завершити угоди самостійно або через спеціальних агентів. Це очікується після 17 травня.

Цитата

«AggregateEU має на меті використовувати колективну ринкову владу блоку для переговорів про кращі ціни з міжнародними постачальниками, і буде особливо цінним для невеликих організацій або тих, хто знаходиться в країнах, що не мають виходу до моря», – цитує Bloomberg заяву Європейської комісії. Російський газ або компанії, контрольовані урядом у москві, виключені з тендеру. 

У той же час президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн додавє, що це "великий крок до спільної закупівлі газу в ЄС".

«Ми робимо великий крок до спільної закупівлі газу в ЄС. Від сьогодні компанії можуть реєструвати свої потреби в закупівлі газу на платформі AggregateEU. Ми об’єднаємо наш попит і використаємо наші колективні переговорні можливості для покращення цін для споживачів», – написала вона у Twitter.

Додамо

НАК «Нафтогаз України» також зареєструвався на платформі готовий до першого етапу її роботи, заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов під час свого виступу перед керівною радою Енергетичної платформи ЄС. За даними компанії, Чернишов звернувся до учасників європейського газового ринку з пропозицією використовувати потужності українських підземних сховищ газу для зберігання природного газу, закупленого в межах платформи Aggregate EU.

«Оператор ПСГ – АТ «Укртрансгаз» – успішно пройшов сертифікацію та підтвердив своє право здійснювати діяльність зі зберігання газу відповідно до оновлених правил в Євросоюзі та Енергетичному Співтоваристві. Нафтогаз здатний зробити Україну «павербанком» об’єднаної Європи та сподівається на плідну співпрацю», – додав Олексій Чернишов.

Представники керівної ради Енергетичної платформи ЄС зазначили, що участь Групи Нафтогаз у платформі – це «triple win». Окрім того, що така участь дає додаткову «страховку» для України на наступний опалювальний сезон, це також відкриває можливість учасникам платформи зберігати газ в українських підземних сховищах. Трейдери, які працюють в межах платформи, теж зможуть закачувати газ в українські підземки та зберігати його до приходу нових учасників.

Нагадаємо

Після того, як скорочення поставок з росії призвело до надзвичайної волатильності цін, що змусило деякі компанії шукати урядової допомоги, ЄС намагався зменшити конкуренцію серед покупців газу, особливо тих, у кого бракує досвіду торгівлі.

Після першого тендеру ЄС планує організовувати спільні закупівлі кожні два місяці, стимулюючи уряди об’єднувати попит на 15% своїх зобов’язань із заповнення сховищ. Ця ціль дорівнює приблизно 13 мільярдам кубометрів цього року – або приблизно 3% від загального попиту ЄС на паливо.

Наразі зареєстровано 76 компаній. Після завершення тендеру ЄС очікує, що перші контракти з постачальниками — від США до Близького Сходу та Африки будуть підписані приблизно в червні.

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