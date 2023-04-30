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Чи зміниться у травні ціна на газ для населення: відповідь “Нафтогазу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Ціна на газ для побутових клієнтів “Нафтогаз України” залишиться незмінною ще щонайменше на рік. Про це, як повідомляє УНН, йдеться у повідомленні компанії.

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

Цитата

“Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні”, — зазначив очільник Групи “Нафтогаз” Олексій Чернишов.

Додамо

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану “Фіксований”.

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