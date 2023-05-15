Украина предлагает Европе свободные газохранилища, чтобы заблаговременно покупать дешевый газ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Рекордное за несколько лет падение цены голубого топлива побуждает европейских участников рынка к выгодным закупкам, но собственные газохранилища уже почти заполнены, это вызвало интерес к украинской ГТС, отечественный оператор считает, что это укрепит энергобезопасность региона, пишет УНН со ссылкой на сообщение Оператора ГТС Украины.

Детали

Европейские цены на газ, которые в прошлом году в этот период достигали отметки в 100 евро за мегаватт-час, снизились до 35 евро за МВт/час (или 398,1 долл. за тыс. куб. м) — самого низкого уровня с лета 2021 года.

Падению цены на газ в ЕС, как указано, способствует несколько факторов, среди которых высокий уровень заполнения газовых хранилищ (свыше 62%) и рекордные объемы поступлений сжиженного природного газа. В частности, в апреле 2023 года, по данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, эти показатели достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений – 12,07 млрд куб. м.
Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.

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Согласно прогнозам экспертов отрасли, при нынешних темпах закачки газа в хранилища, целевой показатель в 90% будет достигнут уже в конце августа или начале сентября, хотя это будет в значительной степени зависеть от дальнейшего доступа к ресурсу. Однако свободных мощностей для бронирования в европейских газовых хранилищах мало, пишет Оператор ГТС Украины в Facebook.

В то же время контракты на газ на январь-февраль 2024 торгуются по цене около 60 евро за МВт/час. То есть, указывают в ОГТСУ, сейчас у участников рынка есть возможность приобрести ресурс по коммерчески привлекательной цене для его реализации в I квартале 2024 года, но нет возможности обеспечить его хранение. Решение проблемы дефицита свободных мощностей предлагают Оператор ГТС Украины совместно с компанией Укртрансгаз – Оператор газохранилищ Украины, которое заключается в хранении газа в украинских хранилищах, говорится в сообщении энергетической компании.

Цитата

«Интерес европейских трейдеров к украинской газовой инфраструктуре растет, учитывая рекордный сезонный спрэд. Заказчики услуг уже начали бронировать гарантированные мощности на ІІІ квартал 2023 года. Мы можем предложить месячные гарантированные мощности, которые будут распределены на будущих аукционах, а позже, при наличии технической возможности – прерывистые мощности по тарифам short-haul. Как гарантированные, так и прерывистые мощности могут использоваться в сочетании с услугой оператора ПХГ «таможенный склад». Так, украинские хранилища и ГТС могут способствовать интеграции наших газовых рынков и укреплению энергобезопасности региона», - отметил гендиректор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

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