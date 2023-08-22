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Закачка газа на зиму идет с опережением графика, в ПХГ уже более 13 млрд кубов - министр

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Закачка газа в хранилища на грядущий осенне-зимний период происходит с опережением графика. Об этом, как сообщили во вторник в Минэнерго, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет УНН.

Цитата

"Закачка газа в украинские газохранилища происходит с опережением графика, а в ПХГ закачано уже более 13 миллиардов кубов голубого топлива", - цитирует слова Галущенко пресс-служба.

Детали

Глава Минэнерго добавил, что с приближением зимы нагрузка на газодобывающие и газораспределительные предприятия будет расти. Ведь из-за осложнения логистических маршрутов увеличено использование газа для производства электроэнергии.

Также Галущенко отметил эффективную работу всей команды НАК «Нафтогаз Украины», в частности «Укртрансгаза», одним из результатов которой стала сертификация украинских ПХГ по европейским нормам. Это создало возможности для хранения в Украине газа иностранных компаний, указывают в министерстве.

Европейские компании, как сообщается, "уже начали активно закачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 миллионов кубов иностранного газа". 

Напомним

Украина предлагала Европе свободные газохранилища, чтобы заблаговременно покупать дешевый газ.

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