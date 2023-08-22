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В Україні не підвищуватимуть тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні

В Україні не підвищуватимуть тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кабмін подовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року, щоб забезпечити незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

“Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні”, - сказав Шмигаль.

Деталі

Уряд подовжив дію спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 15 квітня 2024 року. Це означає, що компанія «Нафтогаз» і надалі буде продавати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

“Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів”, - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що закачування газу у сховища на прийдешній осінньо-зимовий період відбувається з випередженням графіка. 

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