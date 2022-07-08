В Украине намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине аграрии намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.
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"Практически во всех областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, проведенную на площади 417,3 тыс. га (3%) при урожайности 26,3 ц/га, намолочено 1,1 млн тонн зерна нового урожая" , – говорится в сообщении.
Детали
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- Озимого ячменя обмолочено 254,3 тыс. га при урожайности 28,2 ц/га намолочено 717,8 тыс. тонн.
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- Озимой пшеницы обмолочено 147,9 тыс. га, при урожайности 24,1 ц/га намолочено 355,8 тыс. тонн.
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- Гороха обмолочено 15,1 тыс. га, при урожайности 16,2 ц/га намолочено 24,6 тыс. тонн.
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Кроме того, как сообщается, сельхозтоваропроизводители 8 областей приступили к сбору озимого рапса, который обмолочено на площади 43,5 тыс. га, (4%) намолочено 67,3 тыс. тонн семян при урожайности 15,5 ц/га.
Дополнение
Украина начала экспорт зерна в новом маркетинговом году.