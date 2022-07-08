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В Україні намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю

В Україні намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю

Київ • УНН

 • 194862 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні аграрії намолотили перший мільйон тонн зерна нового врожаю, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Цитата

"Практично у всіх областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 417,3 тис. га (3%) при врожайності 26,3 ц/га, намолочено 1,1 млн тонн зерна нового врожаю", - йдеться у повідомленні.

Деталі

  • Озимого ячменю обмолочено 254,3 тис. га при врожайності 28,2 ц/га намолочено 717,8 тис. тонн.
  • Озимої пшениці обмолочено 147,9 тис. га, при врожайності 24,1 ц/га намолочено 355,8 тис. тонн.
  • Гороху обмолочено 15,1 тис. га, при врожайності 16,2 ц/га намолочено 24,6 тис. тонн.

Окрім того, як повідомляється, сільгосптоваровиробники 8 областей розпочали збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 43,5 тис. га, (4%) намолочено 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га.

Доповнення

Україна розпочала експорт зерна у новому маркетинговому році.

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