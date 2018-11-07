В Украине на 89 процентов увеличились продажи электромобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине с начала года на 89% увеличилось количество продаж автомобилей с электродвигателями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УкрАвтопром.
В период январь-октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли продажи электромобилей на 89% - до 4214 штук.
В Ассоциации отмечают, что удовлетворение такого спроса происходило в основном за счет импорта применяемых электромобилей, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.
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Также сообщается, что в октябре украинский автопарк пополнили 643 легковых электромобиля. Таким образом, спрос на автомобили, которые работают исключительно на электротяге, вырос в 2,5 раза по сравнению с октябрем прошлого года.
Основную массу (88%) зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составляли импортируемые из-за границы автомобили, которые уже были в эксплуатации.
Самым популярным электромобилем среди украинцев остается NISSAN Leaf. В октябре украинскую прописку получили 403 автомобиля этой модели.
BMW i3 заняла вторую строчку рейтинга. Этот электрокар выбрали 38 автомобилистов.
На третьем месте TESLA Model S с результатом 27 автомобилей.
Четвертой по популярности стала RENAULT Zoe. В активе этой модели 24 первичные регистрации октября.
Замыкает пятерку лидеров FIAT 500е - 23 авто.
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Как ранее информировал УНН, власти Австрии анонсировали новые законодательные меры для поддержки электромобилей. В будущем владельцы электротранспорта получат право ездить по выделенным полосам, бесплатно парковаться на части платных парковок, а также двигаться со скоростью 130 километров в час там, где скорость обычных машин ограничена 100 км/ч по экологическим соображениям.