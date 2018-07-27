Омелян назвав умову появи в Україні заводу Tesla

"Це наша мета, щоб одна із гігафабрик компанії Tesla була розміщена в Україні і виробляла електромобілі, не лише для українського, але і для європейського ринку. Але ми можемо розпочати повноцінні переговори, лише після прийняття парламентом законопроекту щодо стимулювання і 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів в Україні. Що включає не лише виробництво електрокарів, але і виробництво літій-іонних батарей, видобування літію, будівництво заводу з виготовлення електрокарів, чарджерів та суперчарджерів (зарядок, - ред.). Це комплексний документ. Після його затвердження ми зможемо почати повноцінні переговори з інвестором", - сказав Омелян.

Як уточнив він, ті контакти, які зараз є, вони стверджують зацікавленість з боку низки світових компаній, але вони усі чекають на закон, який буде проголосований парламент, сподіваюсь, найближчим часом.

Раніше УНН повідомляв, що Національна транспортна стратегія до 2030 року "Drive Ukraine 2030" передбачає будівництво в Україні Tesla Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей та сонячних панелей.