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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33909 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100169 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122332 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129978 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168190 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153011 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Омелян назвал условие появления в Украине завода Tesla

Омелян назвал условие появления в Украине завода Tesla

Киев  •  УНН

 • 14798 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Строительство в Украине завода Tesla возможно при условии принятия законопроекта по стимулированию и 15-летней стратегии развития рынка электрокаров в Украине. Об этом сообщил журналистам после брифинга министр инфраструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Это наша цель, чтобы одна из гигафабрик компании Tesla была размещена в Украине и производила электромобили, не только для украинского, но и для европейского рынка. Но мы можем начать полноценные переговоры, только после принятия парламентом законопроекта по стимулированию и 15-летней стратегии развития рынка электрокаров в Украине. Что включает не только производство электрокаров, но и производство литий-ионных батарей, добычи лития, строительство завода по изготовлению электрокаров, чарджера и суперчарджера (зарядок, - ред.). Это комплексный документ. После его утверждения мы сможем начать полноценные переговоры с инвестором", - сказал Омелян.

Как уточнил он, те контакты, которые сейчас есть, они утверждают заинтересованность со стороны ряда мировых компаний, но они все ждут закон, который будет проголосован парламентом, надеюсь, в ближайшее время.

Ранее УНН сообщал, что Национальная транспортная стратегия до 2030 года "Drive Ukraine 2030" предусматривает строительство в Украине Tesla Gigafactory по производству аккумуляторных батарей и солнечных панелей.

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