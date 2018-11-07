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В Україні на 89 відсотків збільшились продажі електромобілів

В Україні на 89 відсотків збільшились продажі електромобілів

Київ • УНН

 • 8862 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні з початку року на 89% збільшилась кількість продажів автомобілів з електродвигунами. Про це повідомляє УНН, із посиланням на УкрАвтопром.

У період січень-жовтень 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли продажі електромобілів на 89% — до 4214 штук.

В Асоціації зазначають, що задоволення такого попиту відбувалося в основному за рахунок імпорту вживаних електромобілів, частка яких в первинних реєстраціях становила 85%.

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Також повідомляється, що в жовтні український автопарк поповнили 643 легкових електромобіля. Таким чином, попит на автомобілі, які працюють виключно на електротязі, зріс у 2,5 рази порівняно з жовтнем минулого року.

Основну масу (88%) зареєстрованих в минулому місяці електромобілів становили імпортовані з-за кордону автомобілі, які вже були в експлуатації.

Найпопулярнішим електромобілем серед українців залишається NISSAN Leaf. У жовтні українську прописку отримали 403 автомобіля цієї моделі.

BMW i3 посіла другий рядок рейтингу. Цей електрокар обрали 38 автомобілістів.

На третьому місці TESLA Model S із результатом 27 автомобілів.

Четвертою за популярністю стала RENAULT Zoe. В активі цієї моделі 24 первинні реєстрації жовтня.

Замикає п’ятірку лідерів FIAT 500е — 23 авто.

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Як раніше інформував УНН, влада Австрії анонсувала нові законодавчі заходи для підтримки електромобілів. У майбутньому власники електротранспорту отримають право їздити по виділених смугах, безкоштовно паркуватися на частині платних парковок, а також рухатися зі швидкістю 130 кілометрів на годину там, де швидкість звичайних машин обмежена 100 км/год з екологічних міркувань.

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