Електромобілям в Австрії дозволять їздити на 30 км/год швидше

Багато розвинених країн мають намір у найближчі кілька десятиліть повністю відмовитися від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Але поки електромобілі мають значно більшу вартість, тому доводиться вводити спеціальні заходи, що стимулюють їх покупку. Як правило, це податкові пільги для покупців і виробників, преференції на дорогах, наприклад, безкоштовна парковка або допуск на смуги громадського транспорту.

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В Австрії вже прийнято низку стимулюючих заходів для власників електромобілів. Наприклад, вони звільнені від сплати податку на паливо і транспортного податку, а також можуть оформити податкове вирахування після покупки електромобіля. Тепер представники міністерств Австрії підготували нові заходи. Частина з них вже застосовується в інших країнах. Зокрема, чиновники запропонували пустити електромобілі на виділені смуги для громадського транспорту. Крім того, муніципальна влада має прийняти послаблення для електромобілів, що стосуються правил паркування, наприклад, скасувати плату за неї.

Як раніше інформував УНН, Ізраїль планує заборонити всі бензинові та дизельні автомобілі з 2030 року та повністю прибрати податки на електромобілі.