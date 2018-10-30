Электромобилям в Австрии позволят ездить на 30 км/ч быстрее

Многие развитые страны намереваются в ближайшие несколько десятилетий полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но пока электромобили имеют значительно большую стоимость, поэтому приходится вводить специальные меры, стимулирующие их покупку. Как правило, это налоговые льготы для покупателей и производителей, преференции на дорогах, к примеру, бесплатная парковка или допуск на полосы общественного транспорта.

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В Австрии уже принят ряд стимулирующих мер для владельцев электромобилей. Например, они освобождены от уплаты налога на топливо и транспортного налога, а также могут оформить налоговый вычет после покупки электромобиля. Теперь представители министерств Австрии подготовили новые меры. Часть из них уже применяется в других странах. В частности, чиновники предложили пустить электромобили на выделенные полосы для общественного транспорта. Кроме того, муниципальные власти должны будут принять послабления для электромобилей, касающиеся правил парковки, к примеру, отменить плату за нее.

Как ранее информировал УНН, Израиль планирует запретить все бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года и полностью убрать налоги на электромобили.