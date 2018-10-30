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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108569 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116631 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 148258 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138293 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141701 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

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Электромобилям в Австрии позволят ездить на 30 км/ч быстрее

Электромобилям в Австрии позволят ездить на 30 км/ч быстрее

Киев  •  УНН

 • 9999 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Власти Австрии анонсировали новые законодательные меры для поддержки электромобилей. В будущем владельцы электротранспорта получат право ездить по выделенным полосам, бесплатно парковаться на части платных парковок, а также двигаться со скоростью 130 километров в час там, где скорость обычных машин ограничена 100 км/ч по экологическим соображениям, сообщает УНН со ссылкой на N+1 .

Многие развитые страны намереваются в ближайшие несколько десятилетий полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но пока электромобили имеют значительно большую стоимость, поэтому приходится вводить специальные меры, стимулирующие их покупку. Как правило, это налоговые льготы для покупателей и производителей, преференции на дорогах, к примеру, бесплатная парковка или допуск на полосы общественного транспорта.

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В Австрии уже принят ряд стимулирующих мер для владельцев электромобилей. Например, они освобождены от уплаты налога на топливо и транспортного налога, а также могут оформить налоговый вычет после покупки электромобиля. Теперь представители министерств Австрии подготовили новые меры. Часть из них уже применяется в других странах. В частности, чиновники предложили пустить электромобили на выделенные полосы для общественного транспорта. Кроме того, муниципальные власти должны будут принять послабления для электромобилей, касающиеся правил парковки, к примеру, отменить плату за нее.

Как ранее информировал УНН, Израиль планирует запретить все бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года и полностью убрать налоги на электромобили.

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