Ізраїль розраховує до 2030 року повністю перейти на електромобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Ізраїль планує заборонити всі бензинові та дизельні автомобілі з 2030 року та повністю прибрати податки на електромобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал агентства Reuters.
Ізраїль запланував приєднатися до країн, що оголосили плани щодо заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
Згідно заяви міністра енергетики Ізраїлю Юваля Штайніца, уряд збирається активно фінансувати будівництво нових зарядних станцій. Наприклад, у країні передбачено фінансування для 2000 нових станцій. Також в Ізраїлі заохочують паливні заправки переходити на електрику.
Окремо робота проводиться також у напрямку мереж паливних заправок, які агітують поступово переходити на “зелене паливо”. Згідно із стратегією, влада планує понизити податки і збори на електромобілі практично до нуля: аби знизити вартість електромобіля ще більше. Програма щодо переходу на електромобілі є частиною ще більшої стратегії щодо відмови Ізраїлю від усіх видів викопного палива, включаючи бензин, дизель і вугілля.
Нагадуємо, російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які Москва передала Дамаску, не зможуть зафіксувати винищувачі F-35, заявив міністр регіонального співробітництва Ізраїлю Цахі Ханегбі в ефірі армійського радіо.