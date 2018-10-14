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Израиль рассчитывает до 2030 года полностью перейти на электромобили

Израиль рассчитывает до 2030 года полностью перейти на электромобили

Киев  •  УНН

 • 15307 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Израиль планирует запретить все бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года и полностью убрать налоги на электромобили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал агентства Reuters.

Израиль запланировал присоединиться к странам, которые объявили о планах относительно запрета автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно заявлению министра энергетики Израиля Юваля Штайница, правительство собирается активно финансировать строительство новых зарядных станций. Например, в стране предусмотрено финансирование для 2000 новых станций. Также в Израиле поощряют топливные заправки переходить на электричество.

Отдельно работа проводится также в направлении сетей топливных заправок, которые агитируют постепенно переходить на “зеленый топливо”. Согласно стратегии, власти планируют снизить налоги и сборы на электромобили практически до нуля: чтобы снизить стоимость электромобиля еще больше. Программа по переходу на электромобили является частью еще большей стратегии по отказу Израиля от всех видов ископаемого топлива, включая бензин, дизель и уголь.

Напоминаем, российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Москва передала Дамаску, не смогут зафиксировать истребители F-35, заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире армейского радио.

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