Waymo отримала дозвіл на тестування безпілотних авто в Каліфорнії

“Ми із радістю оголошуємо, що департамент транспортних засобів Каліфорнії тільки що дав Waymo перший у цьому штаті дозвіл на тестування машин без водія на дорогах загального користування”, — йдеться в ньому. Як пояснили у компанії, це сталося після того, як у квітні влада Каліфорнії прийняли нові закони, що дозволяють різним компаніям випробовувати повністю автономні автомобілі на дорогах штату.

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Йдеться про повністю автоматизовані самоврядні машини, які можуть пересуватися без водія. Нові норми штату дозволяють проводити такі тести без присутності на водійському сидінні людини, який у разі екстреної ситуації міг би взяти керування на себе.

Як відзначили у компанії, безпілотні авто будуть тестуватися цілодобово на міських і сільських дорогах, де дозволена швидкість не більше 65 миль на годину (близько 105 км/ч). Спочатку машини будуть підвозити лише співробітників Waymo. Зона проведення тестів на початковому етапі буде обмежена містом Маунтін-В’ю, де розташовується штаб-квартира Alphabet, і його передмістями, проте потім буде розширена.

Раніше Waymo вже тестувала в обмеженому режимі повністю безпілотні автомобілі в сусідньому з Каліфорнією штаті Арізона. Компанія обіцяє, що жителі розташованого в цьому штаті Фінікса зможуть повноцінно користуватися перевезеннями таксомоторів послугами самоврядних авто вже до кінця року.

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Як раніше інформував УНН, влада Австрії анонсувала нові законодавчі заходи для підтримки електромобілів. У майбутньому власники електротранспорту отримають право їздити по виділених смугах, безкоштовно паркуватися на частині платних парковок, а також рухатися зі швидкістю 130 кілометрів на годину там, де швидкість звичайних машин обмежена 100 км/год з екологічних міркувань.