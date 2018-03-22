У США опублікували відео аварії за участю безпілотного Uber
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція міста Темпе в американському штаті Аризона оприлюднила відеозапис фатальної аварії за участю автомобіля сервісу Uber з автономною системою керування. Про це повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені матеріали в соціальній мережі Twitter.
На відео видно ракурси зовні і зсередини авто.
Нагадаємо, 18 березня, в американському штаті Арізона безпілотний автомобіль Uber на смерть збив 49-річну жінку, яка на велосипеді перетинала дорогу за межами пішохідного переходу.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ