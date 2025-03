У США опублікували відео аварії за участю безпілотного Uber

На відео видно ракурси зовні і зсередини авто.

Нагадаємо, 18 березня, в американському штаті Арізона безпілотний автомобіль Uber на смерть збив 49-річну жінку, яка на велосипеді перетинала дорогу за межами пішохідного переходу.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

