В США опубликовали видео аварии с участием беспилотного Uber

На видео видно ракурсы снаружи и изнутри авто.

Напомним, 18 марта, в американском штате Аризона беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил 49-летнюю женщину, которая на велосипеде пересекала дорогу вне пешеходного перехода.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

- Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018