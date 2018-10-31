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Waymo получила разрешение на тестирование беспилотных авто в Калифорнии

Waymo получила разрешение на тестирование беспилотных авто в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 10678 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Производитель технологии для беспилотных автомобилей компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet, получила разрешение на тестирование на дорогах штата Калифорния беспилотных автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный во вторник заявление Waymo.

“Мы с радостью объявляем, что департамент транспортных средств Калифорнии только что дал Waymo первое в этом штате разрешение на тестирование машин без водителя на дорогах общего пользования”, — говорится в нем. Как пояснили в компании, это произошло после того, как в апреле власти Калифорнии приняли новые законы, позволяющие различным компаниям испытывать полностью автономные автомобили на дорогах штата.

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Речь идет о полностью автоматизированных самоуправляемых машинах, которые могут передвигаться без водителя. Новые нормы штата разрешают проводить такие тесты без присутствия на водительском сиденье человека, который в случае экстренной ситуации мог бы взять управление на себя.

Как отметили в компании, беспилотные авто будут тестироваться круглосуточно на городских и сельских дорогах, где разрешена скорость не более 65 миль в час (около 105 км/ч). Изначально машины будут подвозить лишь сотрудников Waymo. Зона проведения тестов на начальном этапе будет ограничена городом Маунтин-Вью, где располагается штаб-квартира Alphabet, и его пригородами, однако затем будет расширена.

Ранее Waymo уже тестировала в ограниченном режиме полностью беспилотные автомобили в соседнем с Калифорнией штате Аризона. Компания обещает, что жители Финикса смогут полноценно пользоваться перевозками таксомоторов услугами самоуправляющихся авто уже до конца года.

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Как ранее информировал УНН, власти Австрии анонсировали новые законодательные меры для поддержки электромобилей. В будущем владельцы электротранспорта получат право ездить по выделенным полосам, бесплатно парковаться на части платных парковок, а также двигаться со скоростью 130 километров в час там, где скорость обычных машин ограничена 100 км/ч по экологическим соображениям.

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