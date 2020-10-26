В Украине почти 349 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 5 426
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине на 8:40 26 октября зафиксировано уже почти 349 тысячслучаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше 6 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 348 924 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5 426 инфицированных, что, традиционно на выходных, меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 464 человека, из них за сутки - 73.
Выздоровели от болезни уже 142 537 человек, из них за сутки - 1 029.
Активных больных на сегодня 199 923, прирост за сутки - 4324.
Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 23 октября - более 7,5 тысячи. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5 тысяч, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантиные ограничения.
Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.