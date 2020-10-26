В Україні майже 349 тис. випадків COVID-19, за добу - 5 426
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні на 8:40 26 жовтня зафіксовано вже майже 349 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - менше ніж 6 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 348 924 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 5 426 інфікованих, що, традиційно на вихідних, менше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 464 людини, з них за добу - 73.
Одужали від хвороби вже 142 537 людей, з них за добу - 1 029.
Активних хворих на сьогодні 199 923, приріст за добу - 4 324.
Додамо, антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 23 жовтня - понад 7,5 тисячі. Раніше те, що приріст нових хворих за добу перевищить 5 тисяч, прогнозували у МОЗ, вказуючи на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
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