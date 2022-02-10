Заболеваемость COVID-19 растет: в Украине только одна область осталась в "желтой" зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Украине из-за повышенного уровня заболеваемости коронавирусом только одна область входит в "желтую" зону эпидемической опасности, другие — в "оранжевую" и "красную". Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 1249 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 16,65 раз.
В "оранжевую" зону входит 21 область и Киев, в "красную" — Ивано-Франковская и Ровенская области.
Полтавская область — в "желтой" зоне карантина.
Добавим
11 февраля Закарпатская, Харьковская и Хмельницкая области войдут в "красную" зону.
Напомним
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
В течение 9 февраля в Украине обнаружили 41 694 новых подтвержденных случаев COVID-19.