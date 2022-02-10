В Україні вже 4,42 млн випадків COVID-19, за добу - 41 694
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,42 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 лютого, - втретє з початку пандемії понад 40 тисяч. Летальних випадків за добу побільшало до 280. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 9 лютого в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 128 осіб;
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- летальних випадків – 280;
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- одужало – 16 628 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 4 421 741 особа;
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- одужало – 3 729 976 осіб;
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- летальних випадків – 102 167;
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- проведено ПЛР-тестувань – 18 842 668.
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Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 3486, медпрацівників – 1101.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (3918) області, місті Київ (3880), Житомирській (2602), Дніпропетровській (2420) та Львівській (2280) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.
З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.