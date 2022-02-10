В Украине уже 4,42 млн случаев COVID-19, за сутки - 41 694
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,42 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 февраля, - в третий раз с начала пандемии более 40 тысяч. Количество летальных случаев за сутки увеличилось до 280. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 9 февраля в Украине зафиксировано 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
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- госпитализировано - 4 128 человек;
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- летальных случаев - 280;
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- выздоровело - 16 628 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболели - 4 421 741 человек;
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- выздоровело - 3 729 976 человек;
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- летальных случаев - 102 167;
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- проведено ПЦР-тестов - 18 842 668.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 3486, медработников - 1101.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (3918) области, городе Киев (3880), Житомирской (2602), Днепропетровской (2420) и Львовской (2280) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешено только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.
С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.