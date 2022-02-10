В Украине уже 4,42 млн случаев COVID-19, за сутки - 41 694

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,42 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 февраля, - в третий раз с начала пандемии более 40 тысяч. Количество летальных случаев за сутки увеличилось до 280. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.